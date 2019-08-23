شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة» توقع مع «اللولو» الإمارتية اتفاقية لإقامة 4 مناطق تجارية بـ 500 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين مع سلسلة اللولو ماركت الإمارتية بمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، اتفاقية لإقامة 4 مناطق تجارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم خلال الإسبوع الجاري التوقيع مع سلسلة اللولو الإمارتية في مقر مجلس الوزراء، لاقامة ٤ مناطق تجارية جديدة .

وأضاف عشماي لــ«المصري اليوم»، أنه تم التفاوض مع السلسلة للدخول في مجال أسواق الجملة للخضر والفاكهة، فضلا عن خطة الشركة لإقامة 10 هايبر ماركت 5 منهم بالتعاون مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية و5 آخرين مع مطورين من القطاع الخاص.

وتابع، أنه سيتم عن طرح ٥ فرص استثمارية جديدة في محافظات الوادي الجديد وكفر الشيخ والسويس، خلال الشهر القادم، على مساحة 290 فدان، باستثمارات أولية 14.2 مليارات جنيه، لافتاً إلى أنه سيتم عرض هذه الفرص على المستثمرين الراغبين في اقتناصها.

وقال، أنه سيتم طرح 120 فدان «60 فدان بسفاجا، و60 بالغردقة»، باستثمارات أولية تصل لنحو 7 مليارات جنيه، كما سيتم طرح 5 أفدنة بكفر الشيخ باستثمارات أولية تقدر بنحو 700 مليون جنيه.

‎وذكر أنه سيتم طرح 35 فدان في محافظة الشرقية باستثمارات تصل لنحو 3 مليار جنيه، وكذلك 30 فدان في محافظة السويس لتكون أول منطقة لوجيستية في إقليم محور قناة السويس باستثمارات متوقعة 2.5-3 مليارات جنيه.

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ونوه بأن طرح الفرصة الاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد تمتاز بطبيعة خاصة، حيث يتم التفاوض مع مجموعة استثمارية كبيرة لإقامة مشروع استزراع وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متخصصة هناك على مساحة 10 آلاف فدان، حيث ستكون المنطقة اللوجيستية والصناعية على مساحة 100 فدان، باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار ( 500 مليون جنيه).

وأضاف أنه سيتم خلال الشهر المقبل، الإعلان عن نتائج الدراسات الأولية التي أجرتها شركة رانجيس الفرنسية الخاصة بتحديد احتياحات مصر من أسواق الحملة المنظمة، والمناطق التي سيتم تحديدها لإقامة تلك الأسواق.

وقال، أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري الانتهاء من إنشاء شركتي إدارة البورصة السلعية وأسواق الجملة بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والفنية.

وأوضح «عشماوي»، أن قطاع التجارة في مصر يعتبر من أهم القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية حاليا، موضحا أن إجمالي ما تم طرحة من فرص استثمارية حقيقية على كلاً من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين يقدر بـ ٥٠ مليار جنيه لعدد ١٨ مشروع في ١١ محافظة على مساحة ٣٦٠ فدان، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات حوالي ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة، أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء مشروعات كبرى في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة .

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كافة الاحتياجات التجارية في محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة .

وأشار «عشماوي» إلى أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، وأكثر من مركز تجاري وسوقين تجاريين للجملة ونصف الجملة على مساحة 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية التي تحتاجها كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أنه جاري العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة، الأمر الذي يحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري بمصر.