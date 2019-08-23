غدًا.. 22 رحلة لـ«مصر للطيران» لإعادة 4600 حاجًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مصر للطيران عن استمرار تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة. وتسير الشركة، غدًا السبت، ٢٢ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل ٤٦٠٠ حاجًا، بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ٢٤٠٠ حاجًا، و١١ رحلة من المدينة المنورة لنقل ٢٢٠٠ حاجا من حجاج تضامن البحيرة وشمال وجنوب سيناء وبنى سويف والمنيا، وقرعة الغربية وسوهاج والاسكندرية ومرسي مطروح والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.

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