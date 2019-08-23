شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 394 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إزالة ٣٩٤ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مساحة ٥٤ ألف مترآ بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الأمن للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح محافظ الشرقية، أنه خلال شهر يوليو نفذت مراكز ومدن حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارت الإزالة الصادرة لمخالفات البناء والتصدي بكل حزم وقوة لتلك التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظآ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قوى وغذائى للمواطنين وفرض هيبة الدولة.
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