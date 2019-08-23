شكرا لقرائتكم خبر عن فض إضراب 169 عاملا بـ«بسكاتو- الحوامدية».. و150 جنيها حافز إثابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مديرية القوى العاملة بالجيزة، في فض إضراب 169 عاملًا بمصنع بسكاتو- الحوامدية، وانتظم العاملين في العمل، بعض التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا.
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات عاجلة لوكيل الوزارة مدير القوي العاملة بالجيزة محمد عيسي، للانتقال إلى مقر مصنع بسكاتو- الحوامدية، لفض اضراب 169 عاملا من إجمالي 350 عاملا بالمصنع، بالتفاوض الودي مع صاحب المصنع والعمال وحصولهم على مطالبهم القانونية التي نص على القانون.
وبعد جلسة تفاوض مع صاحب المصنع وافق على صرف العلاوة الاجتماعية للعمال بنسبة 10% من الأجر الأساسي، فضلا عن حافز إثابة 150 جنيها لكل عامل، وتم فض الإضراب وانتظم العمل الشركة.
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