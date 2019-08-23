شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن مهلة أسبوع لسحب الأراضي من واضعي اليد غير الجادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه يعطي مهلة لمدة أسبوع لواضعي اليد قبل سحب جميع أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، والذين تم إرسال انذارات لهم لإستكمال المستندات أو لعدم سدادهم النسبة المقررة مع تحصيل حق الإنتفاع منهم عن الفترة الماضية وتفعيل إجراءات الحجز الإداري وتسجيل الأراضي في سجل ٨ أملاك ووضع لافته مدون عليه ولايتها وبياناتها وتشديد الحراسة عليها لمنع التعدي مرة أخرى.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات التي قامت بتحقيق إنجازات كبيرة في أعمال التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، حيث بلغت قيمة المتحصلات حتى الآن ٧٧٨ مليون جنيه.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوي، السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، وتم مناقشة حصاد مساحات أملاك الدولة التي تم استردادها خلال حملات الإزالة حتى الموجة ١٣ بمدن ومراكز المحافظة والتي بلغت ١٣٩٠فدان أراضي زراعية ومساحة ٥٧٠٢٨٦ مترمربع أراضي فضاء ومباني.

ووجه «المحافظ» بحصر جميع الأراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال حملات الإزالة حتى الموجة ١٣ بمدن ومراكز المحافظة مع سرعة الإنتهاء من طلبات التقنين التي تحتاج إلى تدقيق والوارده من المتغيرات المكانية والإنتهاء من فحص طلبات التقنيين بنسبة ١٠٠% خلال أسبوع، كما بحث مقترحات استغلال المساحات المستردة سوء بالبيع بالمزاد العلني أو استغلالها في إقامة مشروعات نفع عام عليها.

وأكد «آمنة» على ضرورة إنهاء عقود المواطنين الذين قاموا بسداد المبالغ المقررة عليهم والتنسيق مع الجهات المساحية بسرعة إنهاء أعمال الرفع وتدقيق طلبات التقنين، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وتأكيد سيادة الدولة وهيبتها على أملاكها والعمل على الحفاظ على المال العام.