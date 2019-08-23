شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشهد ختام مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم، السبت، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية، والذي تنظمه وزارة البيئة في محمية وادي دجلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

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وتلقي الوزيرة نيابة عن رئيس الوزراء كلمة في ختام المهرجان عن أهمية دور الشباب المشاركة العمل البيئي والمحميات الطبيعية وضرورة تكثيف التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في العمل البيئي.

مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية

كما تلقي «فؤاد» الضوء على خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية ونظم إدارتها، بالإضافة إلى توفير الخدمات المختلفة للزائرين وتتطرق إلى جهود الوزارة وبرامجها المختلفة لدمج السكان المحليين في عملية التنمية كما تتطرق الوزيرة إلى البرامج التي تم إطلاقها لتحفيز الشباب ودمجهم في العمل البيئي.

يأتي المهرجان في إطار تحقيق الأهداف الوطنية والمتضمنة في برنامج الحكومة 2018-2022 والتي وضعت لتشجيع الإدارة السليمة والفعالة المحميات الطبيعية والتي يعتبر السكان المحليين جزءا رئيسيا من نظم تلك منها.