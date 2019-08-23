شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعقد اجتماعاً للجنة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً للجنة دراسة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لوضع حلول جذرية لكافة المشكلات البيئية بالبحيرة بما يضمن استدامة توزانها والحفاظ عليها بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وممثلى وزارات كل من الإسكان والري والزراعة والهيئة الهندسية وعدد من الجهات المعنية.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة التكليفات الناتجة من اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع السادة الوزراء والذى عقد يوم الأحد الموافق ١٨ أغسطس والتوزيع النهائى لأدوار ومسؤوليات التي كلف بها رئيس الوزراء للبدء الفعلى في الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل المشكلات البيئية التي تواجه البحيرة من ملوثات ناتجة من الصرف الصحى والصناعى وارتفاع لنسبة الملوحة والقضاء على طفيل الإيزوبودا.
وأكدت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسى من الاجتماع يتلخص في عدة نقاط يعد أهمها وضع حل عاجل لمعالجة المصارف التي تصب على البحيرة وتحديد التداخلات العاجلة التي ستقلل من نسب التلوث التي تعانى منها البحيرة وتوضيح ما سيتم تنفيذه من إجراءات على المدى الطويل للقضاء النهائى على التلوث وضمان استدامة توازن البحيرة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية إجراء رصد كامل لعدد المنشآت الصناعية التي تصرف على البحيرة وتشديد العقوبات على المنشآت التي لن تلتزم مع ضرورة القيام بدراسة فنية تفصيلية تحدد نسبة ملوحة بالبحيرة أخذا في الاعتبار ما يتم تسريبه من المياه الجوفية، وكذلك درجة الملوحة المستهدف الوصول إليها، مع إعداد دراسة مجتمعية من شأنها النظر إلى الممارسات السلبية للمواطنيين على البحيرة.
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