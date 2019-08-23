شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تدشين منظومة معلوماتية متكاملة بالتعاون مع «التخطيط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدشن محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى منظومة المعلومات المتكاملة لمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية لبناء منظومة معلوماتية متكاملة يتم تعميمها على باقى المحافظات بعد ثبات نجاح التجربة.

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الهدف من المنظومة هو رقمنة البيانات وتكامل المعلومات من خلال هذه المنظومة، وأن تكون المعلومات مدققه ويتم تحديث البيانات أولا بأول، مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية بتوفير سبل الدعم اللازمة لنجاح المنظومة لما لها من أهمية فى تحديد الاحتياجات العاجلة بكل قطاع ورصد احتياجات المواطنين وسرعة تلبيتها.

وأضاف «راشد» أن المنظومة تشمل قطاعات السكان والصحة والإسعاف والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والعشوائيات والكهرباء والغاز والتليفونات والطرق والإسكان والتضامن الاجتماعى والتموين، وقد تم الاتفاق على اختيار أهم القطاعات للبدء فى بناء المنظومة كمرحلة أولى وهي: (الصحة والسكان والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والعشوائيات) وبعد نجاح هذه القطاعات فى المنظومة يتم تعميمها على باقى القطاعات.