شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البيئة والزراعة يبحثان استعدادات موسم قش الأزر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث التعاون المشترك والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق بين الوزارتين استعدادا لبداية موسم جمع قش الأرز.

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يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الدكتورة ياسمين فؤاد للاستعداد لموسم قش الأرز ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، حيث أشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود للسيطرة على عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية كذلك تكثيف ندوات التوعية لرفع الوعي لدي المواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والصلبة وكيفية تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها وتوضيح أضرار الحرق المكشوف على الصحة العامة.

موسم قش الأزر

كما تم الاتفاق على ضرورة تكثيف حملات المرور لمديري الادارات الزراعية بالمراكز مع زيادة عدد مسئولي الجمعيات الزراعية لسرعة السيطرة على المناطق الأكثر حرقاً للمخلفات الزراعية، مع ضرورة عمل الجمعيات الزراعية حتى الساعه العاشرة مساءً طوال فترة السحابة بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بوزارة البيئة والفروع مع ربط غرف عمليات وزارة الزراعة العمليات المركزية بوزارة البيئة، هذا وسيتم التنسيق بشكل مستمر مع مجالس المدن مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين وتحرير محاضر بشكل فوري.

موسم قش الأزر

وعلى الصعيد أخر، قامت الوزيرة بتكليف الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة، بالتوجه إلى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ كبداية لسلسلة رحلات حقليه يقوم من خلالها بتفقد مواقع جمع قش الأرز والإفادة بشكل دوري خاصة وأن موسم الحصاد قد بدأ في بعض المواقع، هذا بالإضافة إلى التكليف بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للسيطرة على المسابك ومكامير الفحم والمنشآت الصناعية الأكثر تلوثا.