شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يستدعي ريهام سعيد للتحقيق في حلقة «السمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا غدًا السبت، لمناقشة الشكاوى المقدمة ضد الإعلامية ريهام سعيد والواردة في حلقة برنامجها التي تناولت خلالها قضية السمنة ووجهت إهانات بالغة بأوصاف وعبارات لا تليق وبشكل سبب استياءً شديدًا بين نساء مصر.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى في تصريح لـ«المصري اليوم»، إنه من المقرر أن يتم استدعاء ريهام سعيد للمثول أمام لجنة للتحقيق في الشكاوى وذلك الساعة الثانية عصر الأحد المقبل.

وكانت الحلقة تضمنت تجريحًا واضحًا وإهانات بألفاظ صادمة للنساء أثناء استعراضها مشكلة السمنة في مصر.