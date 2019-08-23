شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مؤتمر «الأديان من أجل السلام» بألمانيا.. و«مكرم»: أبرزت دور مصر في تأكيد التعايش السلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات مؤتمر الأديان من أجل السلام، اليوم الجمعة، بمدينة لينداو بألمانيا، بحضور ٩٠٠ ممثل لجميع الأديان بالعالم، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وانتخبت ادارة المؤتمر الدكتورة المصرية عزة كرم لرئاسة منظمة الأديان من أجل السلام، وتسلم مهام منصبها رسميا. وعبرت الدكتورة عزة عن سعادتها باختيارها لهذا المنصب الكبير، قائلة إنها فخورة لكونها مصرية ويتم انتخابها لهذا المنصب.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، ان الاختيار يمثل الوضع في الاعتبار دور المرأة في العالم وتأكيدا لدورهن في المشاركة الدينية.

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وأشارت إلى انه لابد ان يكون للمرأة دور بناء في هذا التعايش فهي فخورة لكوني مصرية واختيارها هو اعتبار لمصر وللمرأة المصرية. وتابعت أتمني أن نضع دور مصر والعالم العربي خلال فترة رئاستي بشكل ريادي لدعم التعايش السلمي بين جميع الأديان في العالم.

من جانبها، أكد الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنها فخورة باختيار مصرية بالانتخاب للوصول إلى هذا المنصب الكبير.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الدكتورة عزة نموذج حي للمرأة المصرية الناجحة ويستحق تسليط الضوء، خاصة وانها استحقت الوصول لهذا المنصب ولديها مهمة كبري بالتواصل من قادة الأديان في كل دول للعالم فهي فخر للعرب ومصر.

وحول توصيات المؤتمر الختامية؛ أكدت الوزيرة أنها سعيدة بمشاركة ٩٠٠ ممثل لجميع الأديان تحت سقف واحد، فالمؤتمر فرصة لتبادل الآراء وتقبل الاخر وسعيدة ليس فقط بالمناقشات وفعاليات المؤتمر، لكن بالتعايش السلمي الحقيقي بين كل ممثلي الأديان.

وتابعت: «كما أنني سعيدة بمشاركتي كممثلة عن الحكومة المصرية، حيث حرصت على إبراز دور الدولة المصرية قي تأكيد التعايش السلمي، وحرصت أيضا على إبراز دور المرأة المصرية».