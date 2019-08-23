شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: «حياة كريمة» تستهدف 8 قرى ضمن الأكثر احتياجًا بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يناير الماضى، والتي تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف 8 قرى على مستوى 3 مراكز بالمحافظة، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لمقر الوحدة الاجتماعية لقريتي السمطا بحري وأبومناع بمركز دشنا، والتقى عدد من المواطنين، موضحا لهم أن استراتيجية الدولة المصرية للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجا تأتي من خلال الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر.

وأوضح «الهجان» أن القرى المستهدفة من المبادرة تضم 3 قرى بمدينة أبوتشت هي: (بلاد المال بحري، سمهود، الحبيلات الغربية)، و3 قرى بمدينة دشنا هي (أبومناع قبلي، نجع عزوز، السمطا بحري)، وقريتان بمدينة فرشوط (نجع الحاج سلام، الدهسة)، لافتا إلى أن المبادرة تهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر في القرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة، فضلاً عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

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وأكد المحافظ أنه فور إطلاق المبادرة قامت المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى المستهدفة والجمعيات الشريكة بإرسال فرق عمل لرصد احتياجات تلك القرى والأسر وعمل بحث اجتماعى للأهالي بتلك القرى لبيان المستحقين والبدء في توفير الاحتياجات اللازمة لهم من وصلات مياه وصرف صحى ورفع كفاءة المسكن وتوفير العلاج المناسب لهم سواء من خلال الوحدات الصحية أو القوافل الطبية المجانية.

وأشار إلى أن المبادرة ستنفذ أعمالها من خلال 3 محاور، المحور الأول تنمية القرية من خلال تطوير وتأهيل وترميم مباني الوحدات الصحية والاجتماعية والبيطرية والحضانات والمدارس ومراكز الشباب لرفع مستوى الخدمة، بالإضافة إلى المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية من خلال المساهمة في زواج اليتيمات والمشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل لأبناء القرية.

وأضاف «الهجان» أن المحور الثاني هو تنمية الأسرة وذلك من خلال تحسين ورفع البنية التحتية للمنازل والتي تشمل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء الأسقف ورفع كفاءة المنازل لتحسين حالة المسكن، مضيفا أن المحور الثالث هو الصحة وسيتم تنفيذه عن طريق المشاركة في إجراء عمليات القلب والعيون والعمليات الجراحية وتسيير قوافل طبية لعلاج غير القادرين مجانا وتوفير أجهزة تعويضية

وذكر أن تنفيذ أعمال المبادرة بالمحافظة يتم بمشاركة 5 جمعيات وهي (مصر الخير – جمعية صناع الحياة – جمعية صناع الخير – بنك الطعام- جمعية البر والتقوي ) وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.