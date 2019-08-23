شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد»: خفض سعر الفائدة ١٪؜ على حسابات التوفير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعميل السحب والإيداع خلال العام بواقع 1% اعتبارا من ٢٣ اغسطس ٢٠١٩، وذلك بناء على قرار البنك المركزي بتخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لتصبح الفائدة ٩،٢٥٪ بدلا من ١٠،٢٥٪.

وأوضح «الصغير» أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات بالاضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً وذلك بشهادة العديد من المنظمات العالمية سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجله التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف رئيس البريد أن إيداعات حسابات التوفير بلغت ٢٢٠ مليار جنيه، ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير ٢٤ مليون عميل، مشيراً إلى أن إجمالى الإيداعات التي تم الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد، وجاء ذلك نتيجة لخطة التطوير التي تم تنفيذها خلال الاربع سنوات الماضية والتى شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقا لأحدث المعايير الدولية ونمذجة وتطوير مكاتب البريد والتي يبلغ عددها ٤٠٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية وربطها من خلال شبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الاجهزة والانظمة والحلول المتطورة التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة ويسر الامر الذي جعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومة للمواطنين وذراع الحكومية في تقديم الخدمات المميكنة.