شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: مقابلات شخصية لـ442 شخصًا لشغل 69 وظيفة قيادية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التنمية المحلية، مطلع الأسبوع المقبل، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وأعضاء اللجنة العليا للقيادات، في ضوء الإعلان رقم (١) لسنة ٢٠١٩ للتقديم على ٥ وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و١٤ وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و٥٠ وظيفة مدير عام إدارة عامة.

وقال «شعراوى» إن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم يصل إلى حوالى 442 شخصاً، مشيرا إلى أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومي ١٩ و٢٠ مايو الماضى.

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وأضاف الوزير أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي في إطار سعي وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية بالوزارة تكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا والتى تضم في عضويتها محافظين سابقين وحاليين ونائب لمجلس الدولة وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات، بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف، في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

وأوضح الوزير أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تلقي طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد فترة تلقي الطلبات حتي يوم ٢٦ مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين، للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.