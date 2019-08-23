شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: رقابة مشددة على المستشفيات والمراكز الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية قرارات مشددة لمتابعة السلامة الطبية والمهنية في كافة مستشفيات المحافظة، سواء كانت حكومية أو خاصة، لمساعدة المرضى في تلقي أفضل خدمة طبية، خاصة بعد حادثة تعرض طفل رضيع لخطأ طبى تسبب في بتر ذراعه في أحد المستشفيات الخاصة بمركز الباجور.

وقال الدكتور نصيف الحفناوي، إن المديرية لم تتردد في اتخاذ قرار غلق المستشفى الذي وقع به حادثة الإهمال الطبي، فيما تظل الحملات الرقابية مستمرة ومفاجئة للتعرف على مدى تطبيق القرارات المتعلقة بصحة المرضى.

وأكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، أن هناك اجتماعات بصفة دورية بين كافة مديري الإدارات والمستشفيات والأطباء وكافة العاملين بالمديرية لبحث سبل تقديم أفضل الخدمات الصحية لدى أبناء المنوفية، فضلا عن مواجهة ومحاسبة المتسببين أو المقصرين في عملهم تجاه المرضى، موضحة أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أصدرت تعليماتها المشددة ببذل كافة الجهود لخدمة المرضى.