شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة بحد أدنى 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مكاتب تنسيق القبول بالجامعات فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الأول وعددهم ٨٤ الف ٨٧٢ طالب من بينهم ٦٣ ألف و٣١٨ من الشعبة العلمية، و٢١ ألفا ٥٥٤ طالبا من الشعبة الأدبية، وذلك بحد أدني ٥٠% اعتبار من غدا السبت ٢٤ أغسطس ولمدة ٤ أيام تنتهي ٢٨ أغسطس.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.