محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم: أعلنت هيئة السكك الحديدية، التأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات. وجاءت التأخيرات المتوقعة كالتالي: أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: - القاهرة / أسيوط مدة ٣٠ دقيقة Advertisements - أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة ثالثاً : خط بنها / بورسعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصل لـ30 دقيقة.. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.