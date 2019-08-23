الإفراج بالعفو عن 542 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عن الإفراج عن 542 سجينا السجون بعفو رئاسي وشرطي استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية) .

كان قطاع السجون قد عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم .. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (314) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.