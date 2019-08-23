ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و45 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط الآتي:- في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة. Advertisements وتمكنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 5156 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وجهت الإدارة العامة للمرور في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 45 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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