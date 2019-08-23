أخبار مصر | تعرف على خطوات الاستعلام والحجز لتذاكر السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خطوات الاستعلام والحجز لتذاكر السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، استمرار عمل تطبيق الاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول.

وأوضحت أن خطوات استخدام هذا التطبيق تبدء بتحميله من على المتجر الالكتروني (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام ) وسيتم لاحقاً توفير نسخة منه على (Apple store) وبعد تحميله وتسجيل الدخول، يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الالكتروني لحجز التذاكر، وبعد ذلك يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة، ويقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب، بالإضافة إلى وجود شاشة المقترحات بإرسال اى مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ.

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وأضافت أن التطبيق يساهم في التيسير على الركاب حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفير الوقت.

حيث يقوم برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول بتسهيل عملية الاستعلام والحجز على القطارات مما يوفر له الوقت والجهد، وسهولة التواصل مع الركاب، وتلقى المقترحات، وإبلاغ العملاء باى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة وبكشف مشرف القطار.

وأشارت إلى أن شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وهي إحدى شركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات هي التي قامت بتنفيذ هذا التطبيق وأنها تكثف العمل حاليا لتطوير هذا التطبيق لكي يتم حجز تذاكر القطارات الغير مكيفة أيضاً الى جانب حجز تذاكر القطارات المكيفة والذي يتم حاليا عن طريق هذا التطبيق.