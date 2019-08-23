شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني في القاهرة: الإجراءات اليابانية تجاه كوريا الجنوبية «تدابير تجارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكى، إن الإجراءات التي اتخذتها بلاده تجاه كوريا الجنوبية هي تدابير تجارية تتفق تماما مع القواعد الدولية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، وليس نوعا من الإجراءات المضادة ضد سيول.

وأضاف أن بلاده كانت تطبق قواعد وإجراءات أقل صرامة مما كانت عليه في العديد من الدول الأخرى على صادرات هذه المواد الحساسة، ولكن أصبح من الصعب وغير المناسب مواصلة هذه المعاملة الخاصة.. خاصة في ظل عدم إجراء المشاورات بين سلطات البلدين رغم الطلبات المتكررة من اليابان، وكذلك كانت هناك حالات نقل لبعض العناصر الحساسة إلى كوريا الجنوبية تحت إدارة غير كافية.

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ولفت إلى أن ما تم حاليا مع كوريا الجنوبية هو نفسه ما يحدث مع الدول الآسيوية الأخرى، قائلا: «ليس حظراً على التصدير لأنه يمكن الموافقة على التصدير بعد كل فحص»، موضحا أنه لتبديد سوء التفاهم، أعلنت الحكومة اليابانية مؤخرًا عن حالة تم فيها منح هذه الموافقة فعليًا لطلب فردي للتصدير إلى كوريا الجنوبية.

وأوضح أن ملف العمال المدنيين الكوريين السابقين في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب معالجتها بجهود عالية، نافيا أن يكون الوضع في الماضي له علاقة بما هو عليه حاليا، مشيرا إلى أن عملية التفاوض على معاهدة التطبيع بين اليابان وكوريا الجنوبية في عام 1965 أثار الجانب الكوري قضية التعويض لهؤلاء العمال، وبعد مفاوضات صعبة وشاقة، تم التوقيع على المعاهدة والاتفاق في النهاية، وهي تنص صراحة على أن «جميع المطالبات على كل من الحكومة والمواطنين»، بما في ذلك القطاع الخاص، «تمت تسويتها بالكامل وبشكل نهائي»، ومن ناحية أخرى، تقدم اليابان منحًا وقروضًا إلى كوريا الجنوبية.

وتابع أن تلك المعاهدات أصبحت أساس العلاقة الودية بين البلدين، وأضاف: «ما يحدث بعد أكثر من 50 عامًا هو أن محكمة كوريا الجنوبية أمرت عددًا من الشركات اليابانية بدفع تعويضات».