شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يسلمان 4 أطنان لحوم لإدارات الأوقاف بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحافظ بني سويف المستشار هاني عبدالجابر، اليوم الجمعة، بتوزيع 4 أطنان لحوم «دفعة ثانية» ضمن مشروع صكوك الأضاحى الذي تنفذه وزارة الأوقاف بمختلف المحافظات، لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً بمراكز المحافظة، حيث تم توزيع مندوبي إدارات الأوقاف بمقر ديوان عام المحافظة، تمهيدا لتوزيعها على الأسر والفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في مستهل زيارة وزير الأوقاف لبني سويف، حيث من المقرر أن يقوم بالتوجه لمركز ببا للمشاركة في افتتاح مدرسة ثانوية بقرية صفط راشين، يعقبها التحرك لمركز سمسطا لأداء صلاة الجمعة بأحد المساجد.