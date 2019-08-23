شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريراً عن تطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين حول تنظيم (4) ورش عمل بشأن الدعم المؤسسي لتطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، بمشاركة بعض المستشاريين الثقافيين للدول الإفريقية والعربية، وذلك بإشراف الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بهدف تفعيل الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي لجذب الطلاب الوافدين وحل المشكلات التي تعوق دراستهم في الجامعات المصرية، ويأتي ذلك في إطار مبادرة «ادرس في مصر».

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وأوضح التقرير أن الورش بدأت بجولة تفقدية لمبنى الوافدين الجديد بحي السفارات بمدينة نصر للتعرف على الإمكانات والتسهيلات المقدمة للطالب الوافد بالإضافة إلى التعرف على كافة الخدمات والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.

وخلال ورش العمل قدمت رشا كمال عرضاً عن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، وأهم البرامج الجديدة بالجامعات المصرية، وآليات تفعيل البرامج التنفيذية مع الدول المشاركة، وفرص التعاون المتاحة، وكذلك عرض الإجراءات والقرارات الوزارية وقرارت المجلس الأعلى للجامعات التي حلت الكثير من مشكلات الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية وسهلت من إجراءات القبول والقيد، مشيرة إلى أهم التحديات التي تواجه الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.

وشهدت فعاليات الورش حضور ممثلي مكاتب الطلاب الوافدين ببعض الجامعات الخاصة، وممثل إدارة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات، ورضا عطية مدير مكتب الوافدين بجامعة الأزهر، وإبراهيم صلاح الدين رئيس قطاع مدينة البعوث الإسلامية، وعدد من المستشاريين الثقافيين لبعض الدول وهي: أثيوبيا، ومالاوي، وزامبيا، وإريتريا، ومورشيوس، وبوركينا فاسو، وغينيا الأستوائية، والمملكة العربية السعودية،و الكويت،و البحرين، وسلطنة عمان، وموريتانيا،و فلسطين،و الصومال، وجيبوتي، وجزر القمر، وسوريا وليبيا.