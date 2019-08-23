شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة» يجمعون 309 توقيعات للدعوة لجمعية عمومية طارئة لرفض الحراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نقابة الصيادلة مشاركة 309 أعضاء بالجمعية العمومية للنقابة، الخميس، للتوقيع على استمارة طلبات لعقد جمعية عمومية طارئة، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، والدعوة لإجراء الانتخابات. واحتشد الصيادلة من القاهرة والجيزة وبعض المحافظات للتوقيع على استمارة الدعوة للجمعية العمومية. فيما ورفضت الشؤون القانونية استلام التوقيعات، وحرر بعض الصيادلة محضر إثبات الحالة، رقم 3883، إداري، قصر النيل، برفض لجنة الحراسة استلام طلب إجراء جمعية عمومية.

وطالب الأعضاء بضرورة مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها تجاه ما تردد من احتمالية اتجاه مجلس النواب لتعديل قانون مزاولة المهنة، وإجراء الانتخابات في مارس 2020، وبحث تأثير زيادة أعداد الخريجين، وتكليف خريجى الصيادلة، مطالبين لجنة الحراسة القضائية باستلام توقيعاتهم.

وقال الصيدلي إسلام فاضل، إن الدعوة للجمعية العمومية تأتي للرد على ما قالته الوزيرة، وبعض الإعلاميين، بحق الصيادلة، وإنه من غير المقبول أن يتم إقرار قانون هيئة الدواء من مجلس النواب دون وجود ممثل عن النقابة المهنية المعنية، وإن السبب الأهم لهذه الدعوة هو رفض الحراسة القضائية على النقابة، وهي مرفوضة من جموع الصيادلة، و«سنتبع كل الطرق القانونية الممكنة لإنهاء الحراسة، وكل التيارات داخل النقابة توافقت على الدعوة لهذه الجمعية»، وإن بعض المحاولات السابقة لعقد اجتماع للدعوة للجمعية فشلت بسبب غياب التنسيق، وأتوقع حضور عدد أكثر من العدد المطلوب للدعوة للجمعية.

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وأكد عدد من الصيادلة أنهم جاءوا من محافظاتهم، للدعوة لجمعية عمومية لإنهاء الوضع القائم بالنقابة، وإلغاء الحراسة القضائية، وإجراء الانتخابات، واختيار صيادلة لقيادة نقابتهم، والدفاع عن مطالبهم المهنية، في العديد من القضايا المثارة حاليا.

وطالب الدكتور وائل على، عضو الاتحاد الدولي للصيادلة، والمرشح السابق على مقعد النقيب، جموع الصيادلة للحضور إلى النقابة العامة والدفاع عن نقابتهم المهنية ضد كل ما يجرى من حراسة، وعدم استماع مجلس النواب لرأي النقابة في قانون هيئة الدواء، وضد الحملات التي يشنها البعض على المهنة.

وأضاف: «وصل عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الموقعين حتى الثالثة من ظهر الخميس إلى ٣٠٠ عضو، وهو ما يعني صحة الدعوة لجمعية عمومية طارئة للمطالبة بإنهاء الحراسة، وفقا للقانون، بعد أكثر من المطلوب للدعوة للجمعية بـ100 عضو».

وكان الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل مجلس النقابة، المفروض عليها الحراسة، أعلن أنه سيتم عقد عمومية طارئة حال اكتمال النصاب لمناقشة سبل إنهاء الحراسة المفروضة على النقابة، وانهم يسيرون وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

وأطلق صيادلة دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للتقدم بطلبات لطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة العامة، وإجراء انتخابات، وحددوا، الخميس، لعقد الاجتماع لجمع التوقيعات للدعوة للجمعية.