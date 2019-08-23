شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في العثور على جثة طفل بدار رعاية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، بالتحقيق في وفاة طفل حديث الولادة تم العثور عليه مؤخرا أمام إحدى المساجد بمركز إهناسيا، وتم إيداعه بحضانة خاصة برعاية الأطفال حديثي الولادة.

وحصلت «المصري اليوم» على خطاب صادر من مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، موجه إلى سكرتير عام المحافظة، جاء فيه: «ردا على خطاب سيادتكم بشأن وفاة الطفل عاطف ماهر سعد، بدار رعاية الطفل الخاصة بمديرية الصحة ببني سويف، نؤكد بأن الأطفال الرضع يتم تسليمها إلى الشرطة ومنها إلى الرعاية التابعة لمديرية الصحة، وأن دور مديرية التضامن الاجتماعي، تقوم بتسليم الطفل إلى أسرة بديلة، وتكون الشروط منطبقة عليها ومستوفاه الأوراق والمستندات المطلوبة، وتعرض على لجنة الأسر البديلة وبعد إبداء الرأي يتم تسليمة إلى الأسرة البديلة، من مركز الرعاية التابع للصحة ببني سويف إلى مديرية التضامن الاجتماعي».

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وأوضح الخطاب الصادر إلى سكرتير عام محافظة بني سويف، أن هذا الطفل لا يتبع مديرية التضامن الاجتماعي، ولكنه يتبع لدار الرعاية التابعة لمديرية الصحة.

فيما قال الدكتور أحمد بغدادي، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة الطفل المتوفي، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هو «فشل في التنفس بسبب التهاب رئوي»، وأن هناك لجنة مشكلة من الصحة لاستلام الأطفال الرضع من قبل الشرطة التي يتم العثور عليها وإيداعها دار الرعاية الخاصة بالأطفال حديثي الولادة .

وكان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العميد محمد عبدالوهاب، مدير البحث الجنائي، أنه بتاريخ 18 / 3/2019، في واقعة المحضر رقم 776 إداري مركز إهناسيا بشأن بلاغ سيد إبراهيم محمد عوض، بعثوره على طفل ذكر «لقيط» حديث الولادة، ملفوف ببطانية والحبل السري مربوط ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أنه بحاله صحية متوسطة وتم إيداعه بالحضانة الخاصة برعاية الأطفال حديثي الولادة، وتم تسميته باسم عاطف ماهر سعد، وتبلغ لقسم بني سويف من كلا من منى ر. ب. م. 46 سنة، أخصائية اجتماعية بدار رعاية الطفل ببني سويف «المودع بها الطفل، وهانم أ. و. م. ح. 40 سنة أخصائية اجتماعية بذات الدار بوفاة الطفل الذي تم العثور عليه.