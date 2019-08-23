شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 23 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسيّر شركة «مصر للطيران» 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4800 حاج.

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح والمنيا والبحيرة ).

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يبدأ رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جولة خارجية يستهلها بزيارة فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع، ويواصل جولته إلى اليابان وجمهورية الكونغو الديمقراطية قبل عودته إلى نيويورك، في 3 سبتمبر المقبل.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره (اطلع برة) بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي «دور الـ64» من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على ملعب المصري ببرج العرب.

يلتقي فريقا أستون فيلا وإيفرتون، في التاسعة مساء، وذلك في إطار مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.