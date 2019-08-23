شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية توقع الكشف على 1150 مواطناً بقرية الكلح شرق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، الخميس، قافلة طبية لإجراء الكشف المجاني على أهالي قرية الكلح شرق، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1150 مواطناً ومواطنة.

أكد عبدالرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أن أعمال القافلة الطبية استمرت على مدار يومين، ونجحت في إجراء الكشف الطبي على 1150 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل وصرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان.