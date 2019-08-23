شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مكامير الفحم المخالفة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محافظة كفر الشيخ إطلاق حملة إزالة مكبرة لجميع مكامير الفحم المخالفة وغير المطورة على مستوى المحافظة ومصادرة الأخشاب وجميع الخامات والمعدات المستخدمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطلبت المحافظة التنسيق بين جهاز شؤون البيئة بالمحافظة والوحدات المحلية ومدير أمن كفرالشيخ، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين تطبيقاً للقانون. وأكدت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وإزالة كافة مكامير الفحم المخالفة بقرية الفقهاء القبلية، وقام سعد عصمت، رئيس قرية سد خميس، ومحمد حلمى، مدير إدارة شؤون البيئة، وعادل عطيان، مدير قسم الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، بمتابعة إزالة 10 حالات مكامير فحم بالفقهاء القبلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وافق على تطوير 18 مكمورة للفحم النباتى وتحويلها إلى مكامير مطورة طبقاً للاشتراطات البيئية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، فضلاً عن إزالة مكامير الفحم المخالفة، لافتاً إلى أنه تم حصر جميع المكامير المخالفة على مستوى المحافظة، وكلف بمنح فرصة أخيرة لأصحاب المكامير المخالفة، وأخذ تعهد عليهم بتطويرها.