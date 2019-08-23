شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف: قافلة طبية بقرية «جبلية» تكشف على 1400 مواطن فى يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، إن المحافظة تعتمد فى خطتها لتحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا على تنفيذ العديد من المبادرات والخطوات العملية، منها تنظيم القوافل التنموية الشاملة والتى تتضمن حزمة من الأعمال والتخصصات فى مقدمتها تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.

وأوضح عبدالجابر أن المحافظة تهتم بخدمات التدريب المهنى للأسر المنتجة والسيدات الريفيات، والبرامج التثقيفية فى مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ودعم جهود محو الأمية، ورفع الوعى لدى الشباب، حيث يأتى ذلك ضمن تنفيذ المبادرات التى يطلقها الرئيس السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف «عبدالجابر» أنه تم تنفيذ أكثر من 100 قافلة طبية على مدار 10 شهور تحت إشراف مباشر من المحافظة ومديرية الصحة وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، لافتا إلى الكشف على 1400 مواطن فى يوم واحد بقرية جزيرة أبوصالح شرق النيل وتابع أنه تم تنفيذ 50 قافلة طبية «بالتعاون مع جمعية الأورمان وضمن مبادرة حياة كريمة» تم خلالها الكشف على 25 ألف حالة بمتوسط 500 حالة فى القافلة الواحدة، ويتم تنظيم 5 قوافل طبية فى الشهر الواحد فى العديد من التخصصات الطبية المتنوعة (باطنة، نساء، أطفال، عظام، قلب، جلدية)، وتنظيم 20 قافلة عيون والتى يتم تنفيذها بمعدل 2 قافلة شهريا.

وتم الكشف خلال تلك الفترة على 20 ألف حالة وإجراء 100 عملية عيون، بجانب تنظيم أكثر 40 قافلة طبية عن طريق مديرية الصحة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من القوافل الطبية بالتعاون مع جامعة بنى سويف، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على دمج قوافل الجامعة لمنظومة القوافل بالمحافظة لتعظيم الفائدة التى تعود على المواطن البسيط.

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وأكد عبدالجابر أن هذه القوافل تأتى فى إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا من خلال المساهمة المجتمعية، وتفعيلا للاتفاق المبرم بين المحافظة ومؤسسة نهضة بنى سويف وبالتنسيق مع مديرية الصحة، والذى بمقتضاه يتم تنظيم العديد من القوافل الطبية فى القرى الأكثر احتياجا حتى ديسمبر عام 2020 بواقع قافلتين خلال الشهر الواحد لتشمل 225 قرية وتوابعها، حيث تتكفل مؤسسة نهضة بنى سويف بتكاليف العلاج، فيما تشارك مديرية الصحة بالأطباء والتجهيزات الإدارية والفنية لموقع القافلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية

وأشار عبدالجابر إلى أهمية استمرار هذه القوافل لما تضمه من العديد فى التخصصات وتلقى استجابة عالية نظرا للإقبال الشديد من جانب الأهالى، حيث توفر عليهم عناء الانتقال وتكاليف السفر للعيادات الخاصة والمستشفيات المركزية فى مدن المحافظة والقاهرة، لافتا إلى دعمه التام كافة المبادرات المجتمعية من خلال حشد كافة الجهود والعمل تحت مظلة وأجندة عمل موحدة من خلال فريق يعمل بروح التعاون والتكامل لإنجاز أسرع وأفضل، مثمنًا الدورالكبير الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مجال خدمة المجتمع بالمحافظة، بهدف تحقيق التنمية فى مختلف القطاعات الحيوية.

من ناحيته أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف القوافل الطبية لتجوب كافة مراكز المحافظة ضمن برنامج القوافل التى تنفذها المحافظة، مشيرا إلى أن الجامعة رحبت بدمج قوافلها الطبية مع خطة المحافظة فى هذا الشأن، حيث تمتلك الجامعة الكوادر الطبية ذات المستوى العالى التى سيتم تعظيم الاستفادة منها من خلال الخطة الطموح التى يتبناها محافظ بنى سويف لامتداد القوافل الطبية إلى 200 قرية.

وأوضح الدكتور أحمد بغدادى، وكيل مديرية الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية من: باطنة، وأطفال، ونساء وتنظيم أسرة وجلدية وأسنان وعظام جراحة، وشارك فيها مجموعة من أطباء مديرية الصحة، ويتم الكشف على المواطنين بمعرفة أطباء من مديرية الصحة وصرف العلاج لهم بالمجان والذى تتكفل به مؤسسة نهضة بنى سويف.

من جانبهم أكد الأهالى أهمية هذه القوافل الطبية التى تنظمها المحافظة والتى توفر الكشف والعلاج بالمجان، وقالت سيدة محسن (ربة منزل) إن القافلة وفرت العلاج اللازم بالمجان لها ولأسرتها، حيث لديها 4 أطفال، بعضهم يعانى من أمراض جلدية تم الكشف على حالتهم وتشخيص المرض وتوفير العلاج، معبرة عن ذلك بفرحة (أنا مبسوطة جدا وفرحانة إن أطفالى وجدت لهم العلاج وطمنونى عليهم).

وأعرب المواطن على محمود (مزارع) عن سعادته بأن وصل قطار القوافل إلى قريته جزيرة أبوصالح، حيث إن الخدمة الصحية بالقرية بسيطة تعتمد على الوحدة الصحية، والقرية بعيدة عن المستشفيات المركزية، وإن وصول القافلة الطبية للقرية وتوفير العلاج بالمجان يعتبر دعما كبيرا لهم، معبرا عن تفاصيل معاناة أسرته (زوجتى كانت تعانى من أسنانها، فتم الكشف عليها وتوفير العلاج لها وتحويلها لإجراء حشو لبعض ضروسها، وتحويل ابنه لمستشفى التأمين الصحى لإجراء عملية له).