شكرا لقرائتكم خبر عن «العريش تتجمل» بمنحة رئاسية 150 مليون جنيه.. و230 مليونًا من «الإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع جهاز التعمير وعدد من الجهات، خطة لتجميل وتطوير مدينة العريش، عاصمة المحافظة، والتى تقع على شاطئ البحر المتوسط، الملقب بـ«شاطئ النخيل»، وتضم عددًا من القبائل البدوية والعائلات الحضرية، وفى وسطها تقع قلعة العريش الشهيرة، التى أنشأها السلطان سليمان القانونى لتكون مركزًا لإدارة شؤون سيناء.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن تطوير وتجميل مدينة العريش سيكون على عدة مراحل: الأولى تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتضمن رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين، هى السادات «ميدان الرفاعى بوسط المدينة»، والنصر، والساعة، وبنك القاهرة، والعتلاوى، حيث تم تخصيص 35 مليون جنيه لهذه المرحلة، مؤكدًا أن هناك مرحلة ثانية لتطوير المدينة، تشمل رفع كفاءة وتطوير مدخل العريش الغربى من بوابة العريش حتى الطريق الدائرى، علاوة على تطوير شارع الفاتح واستكمال تطوير الكورنيش البحرى، حيث تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال رفع كفاءة وتطوير باقى الميادين والشوارع الرئيسية فى المدينة بما يحقق الطابع الجمالى والبيئى لها.

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وأوضح المحافظ أنه فى هذا الإطار يتم الاعتماد على محورين: الأول ما يقوم به الجهاز التنفيذى من أعمال ومشروعات، والثانى، وهو الأهم، ويشمل ما يقوم به المتطوعون ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى توعية المواطنين من أجل القضاء على العادات والسلوكيات المشوهة لشوارع وميادين المدينة وشاطئ البحر والكورنيش ومبادرات النظافة والتجميل.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، توحيد الأعمال فى كل منطقة من مناطق العريش فى شتى القطاعات وفق البرنامج الزمنى المحدد للانتهاء منها فى وقت واحد حرصًا على ترشيد المال العام.

وقال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن مشروع تطوير مدينة العريش منحة رئاسية لأهالى مدينة العريش بسبب الظروف التى مرت بها المدينة خلال السنوات الماضية، وتم وضعه ضمن مقترحات الخطة الجديدة لجهاز تعمير سيناء، التابع لوزارة الإسكان، ومنطقة تعمير شمال سيناء، باعتمادات تصل إلى 150 مليون جنيه، على عدة مراحل، من إجمالى خطة المنطقة للعام المالى 2019- 2020 لتغطية جميع مناطق المحافظة بالخدمات والمرافق، وبتكاليف إجمالية 380 مليون جنيه.

وأعلن العميد ماجد محمد، رئيس مركز ومدينة العريش، رصف الطرق الرئيسية والفرعية بالعريش، عقب الانتهاء من شبكة المياه الجديدة، التى تكلفت نحو مليار جنيه، بجانب شبكات الهواتف والكابلات الكهربائية والغاز الطبيعى، كاشفًا عن تخصيص 18 مليون جنيه لإحلال الأسلاك الكهربائية الهوائية بكابلات أرضية فى مختلف مناطق العريش، بعد تهالك الشبكات وتعرضها للأعطال بشكل مستمر بسبب عوامل التعرية والظروف الجوية التى تتعرض لها المحافظة، وذلك ضمن خطة تطوير مدينة العريش، والتى يجرى تنفيذها على مستوى المركز والمدينة والخطة الاستثمارية للمحافظة.