ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات بطريق الفيوم، اليوم الجمعة.

وأصيب كل من: عادل عوض بدوي 43 سنة، بكسر فى الذراع الأيسر، ويوسف جمال ضيف 11 سنة، بكسر في الترقوة، وبدوى عبد السميع عبد الحميد 31 سنة، بكدمات في الرئة، وحماده ربيع عبد الفتاح 41 سنة، بكسر أعلى الساق، ومحمود شعبان إسماعيل 21 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم إضافة إلى إبراهيم جبريال بكدمات وسحجات بالجسم.

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تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق المُشار إليه ووجود مصابين.

كشفت المعاينة وقوع الحادث بين سيارتين ميكروباص وثالثة "سوزوكي فان"، وتحديدا الكيلو 40 قبل منطقة المقابر اتجاه الفيوم.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الهرم لتقديم الإسعالات اللازمة، ودفع مدير المرور بأوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.​