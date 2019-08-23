اليوم.. قطع المياه عن 7 مناطق بالهرم لمدة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي، بالجيزة، قطع الخدمة عن 7 مناطق في الهرم اليوم الجمعة.

وأضافت الشركة، في بيان، أن المناطق هي: "مساكن الضباط بالرماية، إسكان الشباب، عزبة جبريل، كوم بكار، كفر نصار، كفر غطاطي، الوفاء والأمل"، بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم "شارع ترعة المريوطية، الكوم الأخضر، الثلاث طوابق، التعاون، المطبعة، حسن محمد".

وأوضحت الشركة، أن انقطاع الخدمة لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت.

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وأعلنت الشركة أن قطع الخدمة؛ لتنفيذ أعمال الربط الخاصة بخط 800 مم على الخط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب ويتطلب تنفيذ أعمال الربط قطع المياه لمدة 8 ساعات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمراعاة توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال .

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب، على أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتغطية المناطق المتأثرة، بالإضافة إلى تخصيص رقم 125 للطوارئ واستقبال طلبات واحتياجات المواطنين.​