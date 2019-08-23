زواج من سورية وقرض عربي.. 7 قرارت للرئيس السيسي والحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، عدد من القرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرزها الموافقة على قرض من صندوق النقد العربي، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي القرارات:

قرض عربي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 96 لسنة 2019، بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "الأول" بين مصر وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا بقيمة 87 مليونًا و700 الف دينار عربي حسابي والموقع في القاهرة بتاريخ 2018/10/28.

للتفاصيل.. 87.7 مليون دينار.. السيسي يوافق على قرض من صندوق النقد العربي

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (أ) الصادر الخميس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 السنة 2019 بإصدار قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات.

للتفاصيل.. السيسي يصدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

أسماء الوكالة المصرية للفضاء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 411 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة عامين.

للتفاصيل- بالأسماء.. السيسي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الوكالة المصرية للفضاء

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زواج سورية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 385 لسنة 2019، بالموافقة بالسماح لمستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج.

للتفاصيل.. قرار جمهوري بالموافقة على زواج دبلوماسي مصري من سورية

هيئة الصرف الصحي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قرار جمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 376 لسنة 2019، بشأن إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 526 لسنة 2015".

للتفاصيل.. قرار جمهوري بإلغاء تخصيص 618 فدانًا لهيئة الصرف الصحي

شمال سيناء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قرار جمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 377 لسنة 2019، بشأن تخصيص عدد من الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة بئر العبد لصالح محافظة شمال سيناء.

للتفاصيل.. السيسي يوافق على تخصيص 135 فدانًا ببئر العبد لمحافظة شمال سيناء

نزع ملكية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها، الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1694 لسنة 2019، بشأن نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة إدكو الإعدادية للبنات الكائن بحوض الرمال -قسم أول بناحية إدكو بمحافظة البحيرة- والبالغ مساحته 1830.97 م2.

للتفاصيل.. مدبولي: نزع ملكية مبانٍ على مساحة 1830م2 بالبحيرة