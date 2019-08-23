حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وحسب بيان الهيئة، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 23 31

بلطيم 25 31

مطروح 22 30

السلوم 22 32

سيوة 24 37

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 36

العريش 22 32

رفح 22 31

رأس سدر 25 35

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نخل 20 35

نويبع 28 37

طابا 26 36

كاترين 19 35

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 27 37

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بنى سويف 24 36

المنيا 24 37

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 25 40

الأقصر 24 41

أسوان 30 41

أبوسمبل 32 40

الوادي الجديد 27 40

شلاتين 28 39

أبو رماد 27 39

حلايب 29 35

رأس حدربة 27 36