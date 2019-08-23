تكلفتها 100 دولار.. 10 معلومات عن بطاقة الحج الذكية (بديلة جواز السفر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق مشروع "بطاقة الحج الذكية" خلال موسم الحج المقبل؛ بهدف التيسير والتسهيل على الحجاج. ويرصد الخليج 365، 10 معلومات عن البطاقة ومنها: 1- العمل بها العام المقبل لجميع الحجاج منذ دخولهم عبر المنافذ واستخدامها لدخول الفندق والقطار والخدمات المتعلقة بالمناسك. 2- طبع البطاقة في بلد الحاج وحملها أثناء الدخول إلى أراضي المملكة لتغنيه عن تقديم جواز السفر. 3- تتخطى قيمة البطاقة الواحدة ضمن مشروع الحج الذكي 100 دولار. 4- تتميز بتخزين معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية. Advertisements 5- يمكن من خلالها تقديم خدمات عن إرشاد التائهين. 6- تغني الحاج عن حمل جواز سفره، ويستطيع من خلالها سحب الأموال. 7- يمكن قراءتها على تطبيق عبر الأجهزة الذكية يتم ربطه بالبطاقة مباشرة بتقنية اتصال المجال القريب "NFC". 8- تسهم في التحكم بالدخول إلى المخيمات والمرافق المختلفة والحد من الحج غير النظامي. 9- وزارة الحج السعودية بدأت تطبيق هذا النظام خلال العام الجاري على بعض الحُجاج كمرحلة أولى. 10- جرى تنفيذ مرحلة تجريبية للمبادرة على منشأة الجمرات، إذ ترصد البطاقة لحظة دخول وخروج الحاج للجمرات والوقت الذي قضاه في الرمي ومكان تواجده.​​

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