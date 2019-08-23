"البناء المصري البطل الحقيقي".. 4 صور نادرة لإنشاء قصر البارون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تضع وزارة الآثار اللمسات الأخيرة على قصر البارون أمبان، تمهيداً لافتتاحه أمام الجمهور قبيل نهاية العام الحالي، وذلك بعدما أنهت الوزارة نحو 90 فى المائة من أعمال الترميم الجارية به.

ونشرت الصفحة الرسمية لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، عددًا من الصور النادرة لقصر البارون أثناء إنشائه، منذ حوالي قرن ونصف من الزمن.

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وعلق أدمن الصفحة، قائلا: "البطل الحقيقي في ملحمة بناء قصر البارون أمبان هو البناء المصري الذي أتم بناء هذا الصرح ولم يكن يعلم أنه ترك لنا إرثا عظيما .. تحيه للسواعد البناءه من أبناء هذا الوطن".

يشار إلى أن أعمال الترميم الجارية للقصر تشمل التدعيم الإنشائى لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش.

وبلغت تكلفة رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به، 100 مليون جنيه، وتخطط الوزارة لتحوله إلى مركز توثيق أثرى بعد افتتاحه المزمع في نوفمبر المقبل.