6 مصابين في تصادم 3 سيارات بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 6 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم 3 سيارات بطريق القاهرة القيوم الصحراوي، اليوم الجمعة. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق المُشار إليه ووجود مصابين. كشفت المعاينة وقوع الحادث بين سيارتين ميكروباص وثالثة "سوزوكي فان"، وتحديدا الكيلو 40 قبل منطقة المقابر اتجاه الفيوم. نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الهرم لتقديم الإسعالات اللازمة، ودفع مدير المرور بأوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.​

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