محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، في إخماد حريق اندلع في مصنع إسفنج بمدينة السادس من أكتوبر.

رجال الإطفاء حاصروا النيران لتقليل حجم الخسائر، وحالوا دون امتدادها إلى المصانع والمخازن المجاورة، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتسبب الحريق في احتراق بعض المنتجات المعدة للتوزيع "مراتب".

في الوقت نفسه يجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى مع انتداب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق كاملة.

مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة كان قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بأكتوبر. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 13سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، وتبين نشوب الحريق بمصنع "إسفنج" بالمنطقة الصناعية الثالثة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق بمصنع إسفنج بأكتوبر دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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