مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة منزل بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزل بمنطقة الهرم، اليوم الخميس. تلقى مأمور قسم شرطة الهمر إشارة من مستشفى الهرم بوصول مصطفي شعبان محمد 27 سنة جثة هامدة إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم. التحريات الأولية أشارت إلى أن الوفاة نتيجة سقوط من علو بمنطقة مساكن كفر الجبل، وتم إيداع الجثة بالمشرحة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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