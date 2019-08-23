أخبار مصر | عودة 2006 من حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة 2006 من حجاج الجمعيات الأهلية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أن اليوم الجمعة يشهد عودة ٢٠٠٦ حاجا من الجمعيات الأهلية، وتفويج ٩٩١ حاجا عائدين إلى أرض الوطن من مطار جدة إلى القاهرة وبرج العرب من محافظات الإسكندرية والقاهرة والبحيرة مطروح.

وأضاف في بيان له، أنه سيتم تفويج ١٠١٥ حاجا من مطار المدينة إلى القاهرة محافظات الغربية والفيوم والقاهرة والجمعيات المركزية.

وأشار عبد الموجود إلى تواصل عمليات التفويج حتى ٣٠ أغسطس الجاري لتفويج ١٢ ألف حاج هم بعثة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية لهذا العام.

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ولفت إلى أن التفويجات الداخلية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة تتواصل غدا وسيتم تفويج ١٠٥٠ حاجا من مكة إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية، والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وان حالات الغسيل الكلوي تغسل بانتظام.

وقال رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إنه "يجرى استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579".