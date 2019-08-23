محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، فيديو تنفي خلاله، عددًا من الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، والتي كان منها طرح نقود فئة 1000 جنيه، ووقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة. وجاءت الشائعات كالآتي:

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها طرح نقود فئة 1000 جنيه.. 12 شائعة في أسبوع (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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