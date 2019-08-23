"الأضخم في تاريخ الطب".. السيسي يتسلم تقريرًا موثقًا لـ"100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، الخميس، فيديو لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية. وأظهر الفيديو، تقديم مدير المنظمة، التقرير الموثق لمبادرة المسح الطبي لفيروس سي في مصر "100 مليون صحة"، على أنها المبادرة الأضخم في تاريخ الطب والرعاية الصحية.

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