حريق هائل في مصنع إسفنج بأكتوبر.. و"الحماية" تدفع بـ13 سيارة إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق هائل في مصنع "إسفنج" بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الجمعة. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بأكتوبر. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 13سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، وتبين نشوب الحريق بمصنع "إسفنج" بالمنطقة الصناعية الثالثة.

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