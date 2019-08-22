شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تودّع مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور «تيدروس أدهانوم»، مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي، والوفد المرافق له، عصر الخميس، وذلك بعد زيارته مصر التي استمرت لمدة يومين، اطّلع خلالها على تجربة مصر وما حققته من نتائج في مبادرة رئيس الجمهورية «١٠٠ مليون صحة».

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن دكتور «تيدروس» قدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي حققت نجاحًا مبهرًا، كما قدم الشكر للدكتورة هالة زايد على حسن استقباله بمصر وعلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لإنجاز تلك المبادرات الرئاسية التي تضمن الدعم الصحي لكل مواطن على أرض المحروسة.

وأضاف مجاهد أن «تيدروس» أكد أن تجربة مصر في مبادرة «١٠٠ مليون صحة» ستصبح نموذجًا يُحتذى به وتستفيد منه كل دول العالم.

ولفت إلى أن الدكتور «تيدروس» توجه بالشكر لكل المنابر الإعلامية المصرية، موكدًا أن الإعلام كان له دور كبير جدًا في توعية المواطنين بأهمية ودور تلك المبادرات.