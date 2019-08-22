شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «السكك الحديدية»: كثفنا التحليل المفاجئ للمخدرات على سائقي القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه تم تكثيف التحليل المفاجئ الخاص بتعاطي المواد المخدرة على سائقي القطارات، بعد حادث «محطة مصر».

وأوضح «عبدالتواب»، خلال حلقة خاصة من برنامج «يحدث في مصر»، من داخل محط قطارات مصر، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أنه يتم استصدار قرار خاص بإيقاف العامل 6 أشهر في حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.

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ولفت «عبدالتواب» إلى أنه تم إجراء التحاليل المفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات لـ9800 موظف، مشيرًا إلى أنه ثبت تعاطي 260 موظفًا بالهيئة للمخدرات من أصل الـ9800 الذين خضعوا للاختبارات المفاجئة.

وتطرق «عبدالتواب» إلى غرامة عدم ركوب القطارات دون تذكرة، مشيرًا إلى أن غرامة هذا الفعل هي 10 جنيهات للقطارات العادية، والدرجات المكيفة تكون 30 جنيهًا، والإسبانية 20 جنيهًا.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكك الحديدية أنه تم تغليظ عقوبة تعاطي العاملين بالهيئة للمواد المخدرة لتصل إلى الفصل عن العمل.

وعن مطلب سائقي القطارات بتحسين الأوضاع، أجاب «عبدالتواب» قائلًا: «استحملونا شوية.. نحن نعمل على تحسين الأوضاع».