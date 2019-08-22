شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: رفع 262 حالة إشغالات متنوعة في حملة مكبرة بالفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، باستمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها.

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية، وفي حضور اللواء حمدي فرج، مساعد مدير الأمن للجنوب، والعميد أحمد سعد، مأمور مركز شرطة الفشن، والرائد حسام عبدالرؤوف، قسم شرطة المرافق، وعبداللطيف محمود، نائب رئيس المدينة، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 262 حالة إشغال متنوعة شملت: 15 كرسي خشب، 70 تعديًا على الأرصفة، 23 تندة قماش، 27 تندة صاج، 5 موازين حديد، 7 طاولات خشب، 20 من ألواح الخشب، 4 حوامل حديد، 27 يافطة قماش، بالإضافة إلى تحرير 20 محضر إشغال طريق لبعض المخالفين والمتعدين.