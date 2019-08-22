شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية في برلين تقدم لطلابها برنامجًا دراسيًا متطورًا في الصيدلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حرم الجامعة الألمانية في برلين تنظيم برنامج دراسي متقدم في مجال تطوير المستحضرات الصيدلية لطلاب كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، شارك فيه عدد من طلاب الجامعة الذين حصلوا على منحة التميز الأكاديمي السنوية المقررة من الجامعة للعام الدراسي 2018-2019 نظير تفوقهم والتي تتيح لهم فرصة السفر لألمانيا للتسجيل في أحد البرامج الدراسية التي يتم الإعلان عنها سنوياً أو الالتحاق بإحدى ورش العمل العلمية التدريبية.

وقال الدكتور أشرف عبادى، رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة، ومقرر البرنامج الدراسي ببرلين، إن البرنامج تضمن مجموعة من الحلقات الدراسية وورش العمل في المجالات المختلفة المتعلقة بتطوير الأدوية منها حقوق الملكية الفكرية للأدوية- اقتصاديات المنتجات الطبية- سلامة وأمان الأدوية في مراحل التطوير المختلفة- كيفية التقدم بملف دوائى للسلطات المعنية- كيفية القيام بتجارب سريرية بمراحلها المختلفة- التوازن ما بين المزايا والأخطار والتجارب السريرية لأدوية الأمراض النادرة.

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وأضاف عبادي أنه شارك في تقديم هذا المحتوى العلمي المتطور للطلاب علماء وخبراء ذوو صيت عالمي من هيئة الأدوية الأوروبية والمكتب الفيدرالي لسلامة الغذاء في ألمانيا وإحدى شركات اقتصاديات المنتجات الطبية في برلين وجامعة برلين الحرة وجامعة همبولت في برلين والقسم الإكلينيكى في مستشفى شاريته وهى تعد أكبر جامعة للطب في ألمانيا، إضافة إلى أن البرنامج تضمن قيام الطلاب بزيارة ميدانية لمعهد ليبنيتز لعلوم الأدوية للتعرف على أحدث الطرق الآلية التي تستوعب اختبار كميات كبيرة من الأدوية بواسطة الإنسان الآلى.

وأشار «عبادي» إلى أن البرنامج الدراسي شهد محاضرة للدكتور هورست فينك الذي قدم محاضرة للطلاب معنونة بالتعاون ما بين الصناعة والدراسة الأكاديمية في مجال البحوث والتطوير، والفارق ما بين البحث الأكاديمى والتطوير الصناعى.

والتقى الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، مع الدكتور هورست الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة بيرسدورف الألمانية للأبحاث والتطوير التي تعد إحدى شركات المستحضرات الصيدلانية العالمية، حيث قام منصور بتعريف هورست بالمبادئ والأسس التي تنتهجها الجامعة في إدارتها بمقريها بالقاهرة أو برلين وثمار إنجازاتها الكثيرة التي تحققت في مسيرتها على الرغم من صغر عمرها، لا سيما أنها تمثل 42% من التعليم العالي الألماني خارج حدود ألمانيا، وهو ما أشاد به هورست إضافة إلى أنه أعرب عن سعادته من حرفية الأسئلة التي تلقاها من الطلاب والتي تنم على حد قوله على نبوغهم وتفوقهم واهتمام الجامعة بدمج الجانب البحثي بالتطبيقي.