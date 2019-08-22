شكرا لقرائتكم خبر عن معوقات بتعديلات «ضريبة الدخل» على المواقع الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديلات التى تجريها الحكومة على قانون الضريبة على الدخل، لتطبيق الضرائب على المنصات والمواقع الإلكترونية، أمر هام جداً، لأن هذا القطاع بالكامل خارج الضرائب رغم أنه يشهد آلاف العمليات اليومية من بيع وشراء وإعلانات يومياً.

وأضاف عيسى لـ«المصرى اليوم»، أن التعديلات مقبولة من حيث المبدأ لأن أى نشاط تجارى يجب أن يخضع للضريبة، لافتاً إلى أن اللجنة لم تتلق أو تطلع بعد على التعديلات التى تقوم بها الحكومة، و«لدى معلومات أن الحكومة تستعين بخبراء من شركة (فيس بوك) للاستفادة من خبرتهم فى تحديد الآليات الفنية اللازمة لتطبيق الضريبة على المنصات الإلكترونية، حتى لا نواجه صعوبة فى التطبيق ويصبح التعديل دون فائدة».

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وتابع عيسى، أن «هناك معوقات كبيرة تواجه تطبيق الضريبة على المنصات الإلكترونية، أبرزها كيف نحدد الواقعة المطلوب تحصيل الضريبة عليها، وكيفية فحص المعاملة وتقييمها، وكيفية حصر العمليات التجارية والإعلانية إذ يمكن حصر 10 عمليات فى حين أن ما تم قد يصل لـ1000 عملية، والأمر يحتاج لتدقيق قبل تطبيق القانون ونجد صعوبة فى تنفيذه».

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أنه: «لا نملك فى مصر خبرة سابقة فى مثل هذه الأنشطة، وهذا يحتاج أن تقوم وزارة المالية بتدريب وإعداد كوادر فنية متخصصة فى مثل هذه الأنشطة من موظفى الضرائب»، كما يجب على الحكومة واللجنة الاطلاع على تجارب دولية محددة للدول القريبة من ظروف مصر وسبقتها فى التجربة وحققت نجاحاً فيها، «مش عايزين ندخل فى تجربة وتفشل».

ولفت عيسى إلى أنه «اعتقد أن القانون سيتم تطبيقه على المواقع الإلكترونية ذات الطابع التجارى والخدمى فقط، ولن تطبق على مواقع التواصل الاجتماعى على الأقل حالياً لأنها ذات طابع اجتماعى وليس تجاريا أما إذا كان هناك من يحقق دخلاً من خلالها فسيتم معاملته باعتباره فردا يحقق دخلاً كممول لنشاط تجارى، وإن كان التعامل معه سيكون صعباً وسيحتاج هذا الأمر لبحث وعمل كبير ليس وقته حالياً وعلى الأقل سيتم البدء بتطبيق القانون على العمليات التجارية الواضحة».