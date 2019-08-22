شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يتوافدون للاحتفال بـ«السيدة العذراء» فى المحافظات..صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الآلاف من الأقباط والمسلمين، أمس الأول، بصوم العذراء فى المحافظات فى ظل إجراءات أمنية مشددة بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية، شملت صلوات ترانيم وتسابيح وموكب الأيقونة.

فى أسيوط، احتفل الأقباط بصيام العذراء فى ذكرى مسار العائلة المقدسة واختبائها بدير درنكة فى الجبل الغربى بأسيوط بصلوات ورفع بخور عشية وخروج موكب الأيقونة الذى يجول فى جميع أرجاء الدير، وتليها العظات الروحية وإنشاد الترانيم والمدائح بساحة الدير، تعقبها صلاة تسبحة نصف الليل.

احتفالات شعبية من الأقباط والمسلمين بصوم السيدة العذزاء

واستقبل دير درنكة بالجبل الغربى آلاف الزائرين، حيث تم عمل لجان كشافة وفرق للخدمات وسيارات إسعاف وتصاريح دخول للمقيمين داخل الدير ومنع دخول السيارات فى محيط الدير.

وقال الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وتوابعها، إن دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة تجسيدٌ لروح المحبة بين المسلمين والأقباط خلال الاحتفالات، ويستقبل الدير طوال فترة الاحتفالات قرابة الثلاثة ملايين زائر كل عام.

احتفالات شعبية من الأقباط والمسلمين بصوم السيدة العذزاء

وأشار إلى أن الاستعدادات شملت توفير أسانسيرات وكراسٍ متحركة لكبار السن ولذوى الإعاقة، واختيار 2500 متطوع بشروط وضوابط محددة للخدمة بشتى قطاعات المجالات الخدمية بالدير لمساعدة الزوار وتعميد قرابة 5 آلاف طفل وتوفير سيارات لنقل الزائرين.

Advertisements

وأكد المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، أن الاحتفالات تعمل على رفع معدلات السياحة الداخلية بالمحافظة، حيث يتردد على الدير طوال فترة الاحتفالات قرابة الـ 3 ملايين زائر، وتشهد الليلة الختامية فقط حضور قرابة المليون زائر.

احتفالات شعبية من الأقباط والمسلمين بصوم السيدة العذزاء

وفى بنى سويف، توافد الآلاف من أبناء المحافظة على دير العذراء مريم ببياض العرب للمشاركة فى الاحتفال بـ«مولد العذراء»، وشهد محيط الدير زحامًا شديدًا من الزائرين، وانتشر باعة الصور الدينية والفول والحمص والحلوى لعرض بضائعهم على الرواد، بالإضافة لباعة لعب الأطفال والملاهى «المراجيح والزقازيق والحصان»، وغطت أصوات الترانيم على جنبات المكان وسط تأمين من قوات الشرطة التى تنتشر بالمكان.

وفى نفس السياق، أقامت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية وأكثر من 100 كنيسة صلوات وقداسات إلهية احتفالًا بعيد ظهور جسد السيدة العذراء مريم، وذلك بعد ختام صوم استمر لمدة 15 يومًا.

وقال القمص إبرام إيميل، وكيل عام الكاتدرائية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى فى الإسكندرية، إن قدسية وأهمية هذا الصوم كبيرة لدى الأقباط، لأنه يتزامن مع نهضات وعظات وتسبيحات طوال الـ15 يومًا، حيث يقبل فيها الأقباط على الكنائس للصلاة بسبب تعلقهم الشديد وحبهم للعذراء مريم.

احتفالات شعبية من الأقباط والمسلمين بصوم السيدة العذزاء

وأوضح أنه ترأس صلاتى العشية والقداس بالمرقسية، فيما ترأس رعاة الكنائس الصلاة فى كنائسهم وسط حضور شعبى مكثف وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.

وأشار إلى أن الكنائس التى تحمل اسم العذراء مريم فى الإسكندرية، والبالغ عددها أكثر من 30 كنيسة، شهدت إقبالا مكثفا من الأقباط على الصلوات والعشيات طوال فترة الصوم.

احتفالات شعبية من الأقباط والمسلمين بصوم السيدة العذزاء

وقال «إيميل» إن صوم العذراء يعد من الأصوام ذات الدرجة الثانية، فعندما تستمع للكلمة للمرة الأولى ربما يرتبط مفهومها بقيمة الصوم، لكن السبب وراء التقسيم هو تناول الأسماك بأصوام الدرجة الثانية، بينما تمتنع عنها فى صوم الدرجة الأولى، وتنقسم أصوام الدرجة الأولى إلى الصوم الكبير، 55 يومًا، ويومى الأربعاء والجمعة وصوم نينوى، 3 أيام، وبرامون عيد الغطاس وعيد الميلاد (وكلمة برامون تعنى خلاف العادة، ويتم تطبيقها بصومى الغطاس والميلاد فقط، وذلك بالصوم أيام قليلة قبل العيدين)، وتشمل أصوام الدرجة الثانية، صوم الميلاد، 43 يومًا، والرسل وصوم صعود جسد العذراء مريم، الذى عاشته الكنيسة الأيام الماضية