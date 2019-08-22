شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت الفندقية» تسمح بنزول المحجبات حمامات السباحة بالمايوهات الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي، مسؤولي الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، وعددًا من المدن السياحية من منع السيدات اللاتي يرتدين الحجاب من نزول حمامات السباحة بعد تعدد الشكاوى من النزلاء لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، وعممت الغرفة كتابا دوريا يحمل رقم ٣٠ لمسؤولي الفنادق والقرى السياحية بعدم منع نزول حمامات السباحة بالمايوه الطويل أو ما يسمى بـ«المايوه الشرعي».

وطالبت غرفة المنشآت الفندقية بضرورة إتاحة الفرصة للمحجبات بنزول حمامات السباحة، طالما أن خامات المايوهات الطويلة لا تضر بالصحة العامة وملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على صحة الإنسان.

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وتضمنت مطالب غرفة المنشآت الفندقية من الفنادق ضرورة تعديل لوحة التعليمات والإرشادات الخاصة بحمام السباحة لدى الفنادق والقرى السياحية، لتشمل هذا المضمون بشكل واضح وصريح.

وأكد مسؤولو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر أنه تم تعميم التعليمات وما جاء بخطاب غرفة المنشآت الفندقية على جميع القرى السياحية البالغ عددها نحو ٢٧٠ فندقا وقرية سياحية، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات.

كان عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة، قد طالب الغرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم منع من يرتدين المايوه والحجاب من استخدام حمامات السباحة بالفنادق والقرى السياحية.

فيما تشهد الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر ارتفاعا وانتعاشة في حركة الإشغالات من السياحة الداخلية للمصريين وتراوحت الإشغالات في عدد من الفنادق ما بين ٨٥ إلى ١٠٠%.